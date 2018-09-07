В Женеве призвали хуситов вступить в мирные переговоры в Йемене

ЖЕНЕВА, 7 сен — РИА Новости. Йеменская делегация призывает международное сообщество оказать давление на повстанцев-хуситов из движения "Ансар-Алла", чтобы те вступили в мирные переговоры, сообщила РИА Новости член правительственной делегации Рана Ганим.
"Мы призываем международное сообщество оказать давление на это движение ("Ансар Алла" — ред.) для начала мирного процесса, чтобы избавить Йемен от большего разрушения и страданий", — заявила Ганим, которая прибыла в Женеву в составе делегации официальных властей Йемена.
Отсутствие одной из делегаций не помешало спецпосланнику ООН Мартину Гриффитсу начать неформальные консультации с представителями властей Йемена, с которыми он провел встречу в среду вечером, после чего его офис объявил о возобновлении переговорного процесса при участии двух сторон в пятницу.
Член политбюро шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Дейфалла аш-Шами заявил в четверг РИА Новости, что они по-прежнему готовы участвовать в переговорах с правительством, но требуют от ООН обеспечить безопасность их поездки в Женеву.
Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт на стороне властей в марте 2015 года.