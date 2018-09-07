В Женеве призвали хуситов вступить в мирные переговоры в Йемене

ЖЕНЕВА, 7 сен — РИА Новости. Йеменская делегация призывает международное сообщество оказать давление на повстанцев-хуситов из движения "Ансар-Алла", чтобы те вступили в мирные переговоры, сообщила РИА Новости член правительственной делегации Рана Ганим.

Межйеменские консультации после двухлетнего перерыва должны были начаться в четверг в Женеве при участии повстанцев-хуситов и международно признанных властей Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Накануне стало известно, что делегация хуситов не смогла вылететь из Саны, так как коалиция не дала разрешение на взлет самолета, на борту которого хуситы планировали вывезти тяжело больных и раненых. Позднее представитель коалиции заявил, что разрешение на пролет самолета было выдано, но они испугались ехать.

"Мы призываем международное сообщество оказать давление на это движение ("Ансар Алла" — ред.) для начала мирного процесса, чтобы избавить Йемен от большего разрушения и страданий", — заявила Ганим, которая прибыла в Женеву в составе делегации официальных властей Йемена.

Отсутствие одной из делегаций не помешало спецпосланнику ООН Мартину Гриффитсу начать неформальные консультации с представителями властей Йемена, с которыми он провел встречу в среду вечером, после чего его офис объявил о возобновлении переговорного процесса при участии двух сторон в пятницу.

Однако вопрос с приездом в Женеву делегации хуситов до сих пор не решен. Без их участия межйеменские консультации не могут формально начаться, но даже если хуситам позволят вылететь из Саны, ООН не может гарантировать их возвращение в Йемен после окончания переговоров.

Член политбюро шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Дейфалла аш-Шами заявил в четверг РИА Новости, что они по-прежнему готовы участвовать в переговорах с правительством, но требуют от ООН обеспечить безопасность их поездки в Женеву.

Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт на стороне властей в марте 2015 года.