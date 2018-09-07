КИЕВ, 7 сен – РИА новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова предлагает своей российской коллеге Татьяне Москальковой посетить арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в обмен на визит к осужденному в РФ украинцу Владимиру Балуху.

Денисова заявляет, что располагает информацией о якобы ухудшении здоровья Балуха.

"Поскольку и адвокат Кирилла Вышинского подал ходатайство о медицинском обследовании подзащитного, который находится в Херсонском следственном изоляторе, поэтому предложила Татьяне Москалькова посетить Кирилла Вышинского одновременно с моим визитом к Владимиру Балуха. Но только на паритетной основе", — написала Денисова в Facebook в пятницу.

Она настаивает, чтобы с омбудсменами во время визитов были медики.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Балух приговорен в РФ к 3,5 годам лишения свободы по статье "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".