КИЕВ, 7 сен – РИА новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова предлагает своей российской коллеге Татьяне Москальковой посетить арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в обмен на визит к осужденному в РФ украинцу Владимиру Балуху.
"Поскольку и адвокат Кирилла Вышинского подал ходатайство о медицинском обследовании подзащитного, который находится в Херсонском следственном изоляторе, поэтому предложила Татьяне Москалькова посетить Кирилла Вышинского одновременно с моим визитом к Владимиру Балуха. Но только на паритетной основе", — написала Денисова в Facebook в пятницу.
Она настаивает, чтобы с омбудсменами во время визитов были медики.
Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.
Балух приговорен в РФ к 3,5 годам лишения свободы по статье "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".