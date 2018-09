МИД России прокомментировал заявление ряда стран G7 по делу Скрипалей

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Страны Запада пошли на поводу у Лондона и закрыли глаза на отсутствие свидетелей в инцидентах в Солсбери и Эймсбери, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ по поводу совместного заявления ФРГ, Канады, США и Франции.

Ранее пресс-служба правительства Германии распространила заявление, что Франция, ФРГ, США, Канада и Великобритания предприняли совместные действия по пресечению деятельности ГРУ путем высылки агентов после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

"Великобритания, Германия, Канада, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором вновь воспроизвели безосновательные претензии к России в контексте происшествий в Солсбери и Эймсбери. Вызывает сожаление, что в столицах этих стран опять пошли на поводу у Лондона, который, похоже, никак не может преодолеть собственные необъяснимые фобии. Подхватили ложь, прикрытую оговоркой "почти наверняка" ("almost certainly"), что является очередной вариацией пресловутого британского "весьма вероятно" ("highly likely"), и с готовностью закрыли глаза на отсутствие каких-либо свидетельств того, что действительно произошло с использованием в Великобритании отравляющих веществ. Издевательство над здравым смыслом, таким образом, продолжается", — говорится в комментарии департамента информации и печати.

Кроме того, в МИДе "с разочарованием констатировали, что некоторые западные государственные деятели, пребывая в плену собственных геополитических амбиций, не оставляют попыток создать из России образ врага, разогревая в своих странах русофобские настроения".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.