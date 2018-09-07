WikiLeaks оценил, кто может быть анонимным критиком Трампа в его окружении

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В WikiLeaks провели лингвистический анализ текста, чтобы установить, кто написал скандальную статью об окружении президента США Дональда Трампа, появившуюся в The New York Times. Результаты анализа опубликованы в Twitter организации.

Исследователи пришли к выводу, что автор, скорее всего, мужского пола (с вероятностью 66-87 процентов), старшего возраста (58 процентов) и консерватор (92 процента).

Они также отметили, что анонимам следует обращать внимание на техники, затрудняющие установление их личности.

‏В среду в газете The New York Times появилась анонимная публикация от лица сотрудника Белого дома, речь в которой идет о попытках чиновников противодействовать Трампу, так как они не разделяют его взгляды. Американский лидер потребовал от издания немедленно назвать имя автора, мотивируя это соображениями национальной безопасности. "Измена?" — написал президент США в Twitter после публикации статьи.