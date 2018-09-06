ОП намерена обратиться в ОБСЕ и ООН в связи с продлением ареста Вышинского

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского — это политическое давление, Общественная палата РФ обратится в ОБСЕ и ООН с просьбой дать публичную оценку решению суда, заявила РИА Новости глава комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее в четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому еще на 60 дней, до 4 ноября. Защита журналиста заявила, что подаст апелляцию на это решение.

"Мы со своей стороны будем обращаться к официальному представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру и СПЧ ООН с просьбой дать собственную публичную оценку данному решению. Это ничто иное, как политическое давление, попытка сильнейшего прессинга со стороны украинской власти, потому что их обвинения надуманны и бездоказательны", — сказала Сутормина.

Она подчеркнула, что все международное сообщество призывает киевские власти быть объективными и беспристрастными и освободить журналиста — в том числе его западные коллеги, западные журналистские объединения и организации.

"Самое ужасное, что в этой истории ярой русофобии украинской политической элиты сильно страдает конкретный человек, причём физически. Как сообщают представители Кирилла Вышинского, у него серьёзные проблемы со здоровьем, и арест ещё на длительное время может ещё больше его пошатнуть. Это вызывает серьёзные опасения", — говорит общественница.

Сутормина добавила, что в сентябре в Варшаве пройдет ежегодное совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения, где ОП РФ со своей стороны также будет поднимать этот вопрос.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".