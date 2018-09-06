У берегов Испании спасли более 200 мигрантов

МАДРИД, 6 сен — РИА Новости. Более 200 мигрантов, пытавшихся на лодках добраться до Испании, обнаружены в ночь на четверг испанской службой спасения на море.
Спасатели подтвердили РИА Новости, что несколько лодок с мигрантами засек самолет службы спасения в районе острова Альборан.
Сообщается, что в одной из лодок находились 56 человек, во второй — 86, в третьей — 102. Одна из лодок потерпела крушения, в результате чего погибли пять человек.
Мигранты были доставлены в город Мотриль в провинции Гранада (автономное сообщество Андалусия).