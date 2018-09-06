Фабрика Порошенко в России продает продукцию в США, заявил экс-нардеп

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Фабрика принадлежащей Петру Порошенко кондитерской корпорации Roshen в Липецке продолжает успешно работать и поставляет продукцию даже в Америку. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил проживающий в США экс-депутат Верховной рады Андрей Артеменко.

По его словам, в Соединенных Штатах можно купить "Киевский торт" производства фабрики Roshen с маркировкой "сделано в России".

"Мой родной "Киевский торт", который я покупал на фабрике Карла Маркса, можно купить сегодня в США не производства Украины, не производства Киева, а производства Липецкой фабрики Roshen", — заявил экс-депутат.

Артеменко также добавил, что "американский политический истеблишмент" разочаровался в украинской власти, и не будет поддерживать ее на выборах.

"Здесь давно поняли, с кем имеют дело. Здесь давно определились с тем, что они не будут поддерживать нынешнюю власть на будущих выборах. Они будут поддерживать того кандидата в президенты, который выиграет выборы, но только не кандидата Порошенко", — подчеркнул он.

Экс-нардеп также отметил, что власти США в данный момент рассматривают украинский вопрос только с точки зрения коррупции, существующей в стране, и борьбы олигархических кланов за существование.