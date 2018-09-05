МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия продолжит противопоставлять факты попыткам раздуть антироссийскую истерию вокруг дела Скрипалей, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
Как отмечает МИД РФ, "понятно, что британской стороне безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО".
"Для Лондона главное – приплести к своим возмутительным обвинениям в наш адрес ОЗХО, откровенно недобросовестными способами "привязать" эту организацию к результатам соответствующих изысканий, ведущихся силами военных химиков из Портон-Дауна. То есть добиться того, чтобы ОЗХО "проштамповала" бездоказательные обвинения", — подчеркивает МИД.
ОЗХО во вторник опубликовала краткое изложение доклада по Эймсбери. Организация заключила, что при отравлениях в Эймсбери и Солсбери было использовано одинаковое вещество, однако не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества были из одной партии.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.