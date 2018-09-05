МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-депутат Рады Алексей Журавко извинился за поведение украинских националистов, глумившихся над смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона и главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Ранее в Сети появились издевательские плакаты, "приглашающие" украинцев на концерт скончавшихся на прошлой неделе Кобзона и Захарченко. В программу мероприятия авторы листовок включили песню "Я люблю тебя, жизнь", а также выступление Ансамбля пеcни и пляски имени А. В. Александрова.

"Россияне, дончане, я знаю, что, увидев такое, у вас просто бьется об пол челюсть, и вы думаете, что мы какие-то твари и живодеры. Это не так! Как я уже сказал выше, большая часть украинцев — это адекватные люди, которые в шоке от подобных зверств", — написал Журавко на своей странице во "ВКонтакте".

Политик назвал публикацию "ужасной, кощунственной, дикой и античеловеческой". Экс-депутат призвал не судить всех украинцев по авторам издевательского плаката.

"Да, мое государство, та власть вурдалаков, что правит моей страной, это исчадия ада. <…> Но, Господи, все же большинство моей страны — это адекватные люди!" — резюмировал он.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье он был похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Александр Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. По подозрению в убийстве главы ДНР задержали несколько человек, подтвердивших, что диверсия была организована Киевом. При этом в СБУ обвинения в причастности к преступлению отвергают.