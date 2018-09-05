15:0405.09.2018
(обновлено: 15:38 05.09.2018)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-депутат Рады Алексей Журавко извинился за поведение украинских националистов, глумившихся над смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона и главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Ранее в Сети появились издевательские плакаты, "приглашающие" украинцев на концерт скончавшихся на прошлой неделе Кобзона и Захарченко. В программу мероприятия авторы листовок включили песню "Я люблю тебя, жизнь", а также выступление Ансамбля пеcни и пляски имени А. В. Александрова.
"Россияне, дончане, я знаю, что, увидев такое, у вас просто бьется об пол челюсть, и вы думаете, что мы какие-то твари и живодеры. Это не так! Как я уже сказал выше, большая часть украинцев — это адекватные люди, которые в шоке от подобных зверств", — написал Журавко на своей странице во "ВКонтакте".
Политик назвал публикацию "ужасной, кощунственной, дикой и античеловеческой". Экс-депутат призвал не судить всех украинцев по авторам издевательского плаката.
"Да, мое государство, та власть вурдалаков, что правит моей страной, это исчадия ада. <…> Но, Господи, все же большинство моей страны — это адекватные люди!" — резюмировал он.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье он был похоронен на Востряковском кладбище в Москве.
Александр Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. По подозрению в убийстве главы ДНР задержали несколько человек, подтвердивших, что диверсия была организована Киевом. При этом в СБУ обвинения в причастности к преступлению отвергают.
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области.
Он начал петь с раннего детства. В девять лет выступил в Кремле - исполнил перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным песню "Летят перелетные птицы".
После службы в армии поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).
Очень скоро студент Гнесенки стал известным, а победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.
В Советском Союзе не было никого, кто не знал бы певца.
Кобзон записал порядка трех тысяч песен и побывал с гастролями более чем в 100 странах.
Среди самых известных его альбомов — "Песня остается с человеком", "Мгновения", "Пока я помню, я живу", "Все повторяется" и другие.
Самый длинный по времени концерт артиста начался в семь часов вечера и закончился на следующее утро, в 7 часов 40 минут.
В середине 1980-х Иосиф Кобзон создал эстрадный факультет в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 года был профессором Академии имени Гнесиных.
В 1989 году Кобзон стал народным депутатом СССР, а с 1997 года его избирали депутатом российской Госдумы.
Певец часто выступал в "горячих точках": в Чернобыле, Грозном, Каспийске. В 1988 году ездил в Армению после разрушительного землетрясения. Девять раз был с концертами в Афганистане. Вел переговоры с чеченскими террористами во время захвата заложников в культурном центре на Дубровке в 2002 году. В 2016 году выступал на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
Гастрольная деятельность артиста не прекращалась более полувека.
Иосиф Кобзон награжден Государственной премией СССР, орденами "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степеней, орденом Дружбы народов, орденом Мужества и другими.
Певец был почетным гражданином 29 городов России и стран СНГ.
Иосиф Кобзон внесен в "Книгу рекордов России" как самый титулованный артист страны.