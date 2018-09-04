В Ираке шесть человек погибли в потасовках демонстрантов с силовиками

КАИР, 4 сен — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли и десятки получили ранения в ходе продолжающихся второй день беспорядков в иракском городе Басра, сообщил РИА Новости источник с места событий.

По его словам, среди убитых и раненых как протестующие, так и полицейские.

Собеседник агентства также сообщил, что в настоящий момент сотни демонстрантов окружили здание администрации провинции. Верхние этажи учреждения охвачены огнем. Полиция для разгона митингующих применяет слезоточивый газ.

Ранее СМИ сообщали, что силовики, чтобы остановить демонстрантов, атакующих здание администрации, открывали по ним огонь.

Акции протеста в Ираке начались 8 июля в Басре, позже перекинувшись на другие провинции юга страны. Демонстранты требовали от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Ситуацию усугубляет установившаяся в южных провинциях страны 50-градусная жара. Требования протестующих поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест. Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.