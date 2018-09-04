Медведчук призвал не допустить эскалации в Донбассе из-за смерти Захарченко

Портрет Александра Захарченко на здании Донецкого Государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко на церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко. Архивное фото

Портрет Александра Захарченко на здании Донецкого Государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко на церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко. Архивное фото

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук в интервью интернет-изданию "Страна.ua" заявил, что после смерти главы ДНР Александра Захарченко главная задача — не допустить эскалации насилия в Донбассе.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

"Это убийство однозначно повлияет на отношения неподконтрольных территорий с Украиной. Выполнение минских соглашений и так находится близко к нулевой отметке… Самая главная задача заинтересованных сторон, а это касается и стран "нормандской четверки", и представителей с обеих сторон линии соприкосновения, не допустить эскалации насилия", — приводит слова Медведчука издание.

Он отметил, что минские соглашения должны стать "основой мирного урегулирования, так как других путей возвращения Донбасса на Украину и Украины в Донбасс нет… именно это было предметом моих переговоров в Москве 2 сентября".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.