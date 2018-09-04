В Японии один человек погиб и пятеро пострадали из-за тайфуна "Джеби"

ТОКИО, 4 сен – РИА Новости. По меньшей мере, один человек погиб во время самого мощного за последние 25 лет в Японии тайфуна "Джеби" в западной части страны, еще пятеро получили травмы, передает информационное агентство Киодо.

Сильный ветер с порывами со скоростью свыше 200 километров в час разрушил склад в городе Хигасиоми в префектуре Сига. На складе находились три человека, один из которых погиб.

По данным агентства, несколько человек получили травмы на вокзале в Киото при обрушении стеклянных панелей с потолка.

Как сообщалось ранее, международный аэропорт Кансай в Осаке затоплен. Согласно видеотрансляции телеканала NHK, под водой оказались взлетно-посадочная полоса и стоянка аэропорта, а также подземный этаж терминала. Скорость ветра в районе воздушной пристани достигает 209 километров в час.

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На мост, который соединяет насыпной остров аэропорта Кансай с сушей, напоролся танкер, который стоял на якоре и был смыт. Как передало агентство Киодо, сильным порывом ветра сдуло грузовик, который двигался по мосту между островом Сикоку и основным островом Японии Хонсю, однако в море он не упал, и тут обошлось без пострадавших.

Из-за тайфуна "Джеби" на западе Японии отменено более 700 авиарейсов и остановлено движение поездов, в Осаке закрыты парки, в том числе Universal Studios Japan.

Автоконцерн Toyota отменил ночные смены на 14 заводах по всей стране, в том числе в префектурах Аити, Фукуоке и Мияги. В Осаке и Киото закрыты универмаги.

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Считается, что нынешний тайфун самый сильный в Японии с 1993 года. По данным Главного метеорологического управления Японии, он движется со скоростью 60 километров в час на северо-восток с порывами ветра до 216 километров в час и атмосферным давлением в центре тайфуна 955 гектопаскалей или 716 миллиметров ртутного столба.

Западная Япония в последние месяцы уже не в первый раз этим летом страдает от непогоды. В результате тайфунов в июле от оползней и наводнений погибли около 220 человек.