В Японии один человек погиб и пятеро пострадали из-за тайфуна "Джеби"

ТОКИО, 4 сен – РИА Новости. По меньшей мере, один человек погиб во время самого мощного за последние 25 лет в Японии тайфуна "Джеби" в западной части страны, еще пятеро получили травмы, передает информационное агентство Киодо.
Сильный ветер с порывами со скоростью свыше 200 километров в час разрушил склад в городе Хигасиоми в префектуре Сига. На складе находились три человека, один из которых погиб.
По данным агентства, несколько человек получили травмы на вокзале в Киото при обрушении стеклянных панелей с потолка.
Как сообщалось ранее, международный аэропорт Кансай в Осаке затоплен. Согласно видеотрансляции телеканала NHK, под водой оказались взлетно-посадочная полоса и стоянка аэропорта, а также подземный этаж терминала. Скорость ветра в районе воздушной пристани достигает 209 километров в час.
В Японию пришел самый сильный с 1993 года тайфун "Джеби". Он движется со скоростью 60 километров с порывами ветра до 216 километров в час. #Japan #TyphoonJebi #storm #typhoon #Jebi pic.twitter.com/VOKDirD2yD— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 4 сентября 2018 г.
На мост, который соединяет насыпной остров аэропорта Кансай с сушей, напоролся танкер, который стоял на якоре и был смыт. Как передало агентство Киодо, сильным порывом ветра сдуло грузовик, который двигался по мосту между островом Сикоку и основным островом Японии Хонсю, однако в море он не упал, и тут обошлось без пострадавших.
Из-за тайфуна "Джеби" на западе Японии отменено более 700 авиарейсов и остановлено движение поездов, в Осаке закрыты парки, в том числе Universal Studios Japan.
Автоконцерн Toyota отменил ночные смены на 14 заводах по всей стране, в том числе в префектурах Аити, Фукуоке и Мияги. В Осаке и Киото закрыты универмаги.
Из-за тайфуна "Джеби" более 300 тысяч жителей Японии получили рекомендацию эвакуироваться, отменено 632 авиарейса по всей стране. #Japan #TyphoonJebi #storm #typhoon #Jebi pic.twitter.com/pPkp2Q5SkX— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 4 сентября 2018 г.
Считается, что нынешний тайфун самый сильный в Японии с 1993 года. По данным Главного метеорологического управления Японии, он движется со скоростью 60 километров в час на северо-восток с порывами ветра до 216 километров в час и атмосферным давлением в центре тайфуна 955 гектопаскалей или 716 миллиметров ртутного столба.
Западная Япония в последние месяцы уже не в первый раз этим летом страдает от непогоды. В результате тайфунов в июле от оползней и наводнений погибли около 220 человек.