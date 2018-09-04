Убийство Захарченко направлено на срыв "Минска—2", считает депутат ДНР

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко можно считать политическим, направленным на срыв Минских соглашений, считает депутат Народного совета ДНР Валерий Скороходов.

"Многие из моих коллег сходятся во мнении, что политическое убийство главы ДНР направлено на срыв Минских соглашений. Напомню, что под этими договоренностями стоит подпись Александра Захарченко. Он был тем, кто заинтересован в их исполнении, чего не скажешь про украинскую сторону", — заявил РИА Новости Скороходов.

Он напомнил, что Киевом заблокирован процесс обмена пленными, саботируются договоренности по поддержанию режима прекращения огня, заморожен вопрос возобновления выплат пенсий жителям Донбасса.

"В этой связи, естественно, что Украина настроена не на конструктивный диалог, а на совершение провокаций для срыва столь неудобных для нее Минских соглашений. Но украинская политика террора без ответа не останется", — добавил Скороходов.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.