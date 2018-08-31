По Детройту проедут розовые "Кадиллаки" в память об Арете Франклин

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Более сотни автомобилей марки Cadillac нежно-розового цвета принимают участие в процессии в Детройте в память о "королеве соула" Ареты Франклин, которая будет похоронена в пятницу.

Певица скончалась 16 августа на 77-м году жизни от рака поджелудочной железы. В пятницу, в день ее похорон, более сотни автомобилей выстроились в стройные колонны по аналогии с процессиями, которые устраивает американская полиция во время прощания с погибшими офицерами. Цвет автомобилей и их марка выбраны не случайно: так поклонники отдают дань памяти композиции 1985 года "Freeway of Love", строчка из которой "Я прокачусь по шоссе любви на своем розовом "Кадиллаке", стала легендарной. Для участия в церемонии автомобили прибыли со всей страны.

Церемония прощания с певицей пройдет в зале, рассчитанном на 4 тысячи посадочных мест. Перед сценой, с которой выступят бывший президент Билл Клинтон, певец Смоки Робинсон, известный проповедник Джесси Джексон и продюсер Клайв Дэвис, установлен позолоченный гроб, певица облачена в золотое платье и золотые туфли.

На похоронах Франклин, которые будут транслироваться по телевидению и в интернете, будут петь ее друзья-музыканты: Стиви Уандер, Фэйт Хилл, Дженнифер Хадсон, Фантазия Баррино, Ширли Сизар, Рон Айли, Чака Хан, Йоланда Адамс, Дженнифер Холлидэй и многие другие.

Франклин начала карьеру в 1960-е годы, когда пела в церкви своего отца-священника. За необыкновенно сильный и выразительный голос ее прозвали "королевой соула". Франклин — одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись тиражом более 75 миллионов во всем мире. Она также является лауреатом 18 премий "Грэмми". Ее версия песни Respect ("Уважение") Оттиса Реддинга стала не только олицетворением ритм-энд-блюза, но и символом борьбы афроамериканцев и женщин за равные права.