По Детройту проедут розовые "Кадиллаки" в память об Арете Франклин

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Более сотни автомобилей марки Cadillac нежно-розового цвета принимают участие в процессии в Детройте в память о "королеве соула" Ареты Франклин, которая будет похоронена в пятницу.
Церемония прощания с певицей пройдет в зале, рассчитанном на 4 тысячи посадочных мест. Перед сценой, с которой выступят бывший президент Билл Клинтон, певец Смоки Робинсон, известный проповедник Джесси Джексон и продюсер Клайв Дэвис, установлен позолоченный гроб, певица облачена в золотое платье и золотые туфли.
На похоронах Франклин, которые будут транслироваться по телевидению и в интернете, будут петь ее друзья-музыканты: Стиви Уандер, Фэйт Хилл, Дженнифер Хадсон, Фантазия Баррино, Ширли Сизар, Рон Айли, Чака Хан, Йоланда Адамс, Дженнифер Холлидэй и многие другие.
Франклин начала карьеру в 1960-е годы, когда пела в церкви своего отца-священника. За необыкновенно сильный и выразительный голос ее прозвали "королевой соула". Франклин — одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись тиражом более 75 миллионов во всем мире. Она также является лауреатом 18 премий "Грэмми". Ее версия песни Respect ("Уважение") Оттиса Реддинга стала не только олицетворением ритм-энд-блюза, но и символом борьбы афроамериканцев и женщин за равные права.