Россия считает необходимым начать процесс снятия санкций ООН с Эритреи

СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Россия считает необходимым начать процесс снятия санкций ООН, введенных против Эритреи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Совет безопасности ООН в 2009 году ввел санкции против Эритреи, включая запрет на поставку оружия в эту страну и замораживание счетов отдельных физических и юридических лиц. Санкции против Эритреи были введены из-за того, что с территории этой страны осуществлялась поставка оружия боевикам в соседней Сомали, которые воевали против международно признанного переходного правительства страны. Кроме того, Эритрея отказывалась отвести свои войска от границы с соседней Джибути.

"Разумеется, на фоне радикальных позитивных подвижек последних месяцев в районе Африканского рога, прежде всего между Эритреей и Эфиопией, мы считаем необходимым в практическом плане приступить к снятию тех санкций, которые были введены Советом безопасности ООН", — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Эритреи Османом Салехом.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не видит дальнейшей необходимости в международных санкциях против Эритреи, подписавшей совместную декларацию о мире и дружбе с Эфиопией.