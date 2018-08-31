Россия считает необходимым начать процесс снятия санкций ООН с Эритреи

СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Россия считает необходимым начать процесс снятия санкций ООН, введенных против Эритреи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Разумеется, на фоне радикальных позитивных подвижек последних месяцев в районе Африканского рога, прежде всего между Эритреей и Эфиопией, мы считаем необходимым в практическом плане приступить к снятию тех санкций, которые были введены Советом безопасности ООН", — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Эритреи Османом Салехом.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не видит дальнейшей необходимости в международных санкциях против Эритреи, подписавшей совместную декларацию о мире и дружбе с Эфиопией.