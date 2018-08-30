Лукашевич в ОБСЕ поднял вопрос об аресте Вышинского

ВЕНА, 30 авг – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постсовета организации вновь поднял вопрос об аресте руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Киев продолжает зачищать медиапространство, поощряет гонения на журналистов, вмешивается в дела церкви. Под арестом под надуманным предлогом до сих пор главред РИА Новости (Украина) Кирилл Вышинский", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

В пятницу, 24 августа, исполнилось 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".