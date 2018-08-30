Украинская прокуратура завершила расследование дела против капитана "Норда"

Суд над капитаном судна Норд Владимиром Горбенко в Херсоне. Архивное фото

Суд над капитаном судна Норд Владимиром Горбенко в Херсоне. Архивное фото

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Прокуратура завершила досудебное расследование дела против капитана крымского рыболовецкого судна "Норд", сообщила пресс-служба ведомства.

© Фото : Государственная пограничная служба Украины Москва предложила Киеву обменять экипаж судна "Норд" Когда подозреваемый и его защитники ознакомятся с материалами, обвинительный акт направят в Апелляционный суд Киева для определения подсудности и рассмотрения по существу.

Накануне сообщалось, что суд закрыл дела о привлечении экипажа "Норда" к административной ответственности.

Морякам инкриминировали незаконное пересечение государственной границы. Рыбаков дважды не выпускали из страны: в первый раз на пункте "Гоптовка", второй — в аэропорту Жуляны. В качестве причины называлось наличие у подозреваемых российских паспортов.

Однако пограничники так и не сумели доказать незаконность попытки пересечения границы.

Задержание "Норда"

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. Все десять членов экипажа имеют российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами.

Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сообщалось, что Россия не против обмена экипажа "Норда" на моряков украинского "ЯМК-0041", задержанного в мае у берегов Крыма за нарушение запретов на вылов камбалы.