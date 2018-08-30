Украинская прокуратура завершила расследование дела против капитана "Норда"

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Прокуратура завершила досудебное расследование дела против капитана крымского рыболовецкого судна "Норд", сообщила пресс-служба ведомства.
Накануне сообщалось, что суд закрыл дела о привлечении экипажа "Норда" к административной ответственности.
Морякам инкриминировали незаконное пересечение государственной границы. Рыбаков дважды не выпускали из страны: в первый раз на пункте "Гоптовка", второй — в аэропорту Жуляны. В качестве причины называлось наличие у подозреваемых российских паспортов.
Однако пограничники так и не сумели доказать незаконность попытки пересечения границы.
Задержание "Норда"
Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.
Капитану судна инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Сообщалось, что Россия не против обмена экипажа "Норда" на моряков украинского "ЯМК-0041", задержанного в мае у берегов Крыма за нарушение запретов на вылов камбалы.