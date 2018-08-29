В Крыму опровергли заявление Киева о нарушении языковых прав украинцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Украинцы, проживающие в крымском регионе, не испытывают каких-либо ущемлений своих языковых прав, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич обвинила Россию в нарушении прав украиноязычного населения в Крыму.

"На протяжении многих веков языком общения в Крыму был русский язык, а украинский насильственно навязывался крымчанам такими "специалистами", как Гриневич, которые не владеют и не пытаются ознакомиться с историей Крыма и современными реалиями. Крымские украинцы в абсолютном большинстве своем общаются на русском языке, но, тем не менее, мы помним и поем украинские песни", — сказала РИА Новости Гридчина.

По ее словам, ярким примером развития украинской культуры стал прошедший недавно республиканский фестиваль "Обжинки", где все с удовольствием слушали и пели песни на украинском языке.

"Также мы не забываем и об украинском культурном наследии писателей и поэтов, которые творили на литературном украинском языке. Мы с удовольствием читаем и развиваем культуру украинского языка. Каждый крымский украинец волен говорить на украинском языке. Стоит не забывать, что это государственный язык Республики Крым. Мы приглашаем Лилию Гриневич в нашу республику, чтобы она сама убедилась в том, как в Крыму свободно говорят на украинском языке", — сказала Гридчина.

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