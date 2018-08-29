МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Саудовская Аравия выступает за введение дополнительных санкций против Ирана, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Что касается иранской ядерной программы и исторического соглашения вокруг этой программы, то мы с самого начала говорили, что эта программа слабая и не предусматривает принятия активных мер, которые бы не позволили Ирану в кратчайшие сроки продолжить свою ядерную программу, поскольку это соглашение заканчивалось в 2025 году и была опасность, что они за короткое время могут опять создать ядерную бомбу", — сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Кроме того, это соглашение не предусматривает ограничение роли Ирана в поддержке терроризма и не ограничивает иранские разработки в области баллистических ракет. Мы считаем, что Иран заслуживает того, чтобы мы приняли больше санкций в отношение этого государства ", — продолжил дипломат.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.