Рябков прокомментировал планы США по расширению военных учений на Украине

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Планы США расширить учебно-тренировочную деятельность на Украине станут прямым путем к дестабилизации ситуации в регионе, Москва обеспокоена этим и доносит это до администрации президента США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."60 минут" на телеканале "Россия-1".
Рябков отметил, что Волкер "играет сейчас все более открыто на киевской половине поля".
"Это, разумеется, само по себе, как минимум, подрывает возможности достичь с ним тех или иных договоренностей. С ним проходило обсуждение параметров проведения миротворческой операции по ООНовской миротворческой операции на Донбассе, обсуждались некоторые другие идеи, не исключая проведения референдума на юго-востоке Украины", — рассказал дипломат.
"Попустительство этим настроениям только снижает шансы на договоренности. Американцы должны перефокусировать на воздействие на киевскую власть. Произойдет ли это – огромный вопрос", — заявил Рябков.