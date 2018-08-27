Рябков прокомментировал планы США по расширению военных учений на Украине

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Планы США расширить учебно-тренировочную деятельность на Украине станут прямым путем к дестабилизации ситуации в регионе, Москва обеспокоена этим и доносит это до администрации президента США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видим наращивание усилий по подпитыванию Киева, в том числе оружием поражающего действия. Есть планы, как я слышал, расширять учебно-тренировочную деятельность, то есть учения в непосредственной близости от наших рубежей – это прямой путь к дестабилизации, американцы играют с огнем, мы говорим об этом им откровенно, в том числе доводим это до господина (представителя США по Украине Курта) Волкера. Надеюсь, что он это не оставляет при себе для домашнего изучения, по крайней мере, своим руководителям тоже об этом сообщает", — заявил он в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Рябков отметил, что Волкер "играет сейчас все более открыто на киевской половине поля".

"Это, разумеется, само по себе, как минимум, подрывает возможности достичь с ним тех или иных договоренностей. С ним проходило обсуждение параметров проведения миротворческой операции по ООНовской миротворческой операции на Донбассе, обсуждались некоторые другие идеи, не исключая проведения референдума на юго-востоке Украины", — рассказал дипломат.

По его словам, Москва делает из этого вывод, что США "не готовы честно и последовательно действовать в направлении полного выполнения минского пакета мер, а для этого нужно усилить давление на Киев, а не поощрять реваншистские настроения".

"Попустительство этим настроениям только снижает шансы на договоренности. Американцы должны перефокусировать на воздействие на киевскую власть. Произойдет ли это – огромный вопрос", — заявил Рябков.