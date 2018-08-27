Правительство Италии пересмотрит систему концессий после трагедии в Генуе

РИМ, 27 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. После трагедии в Генуе, где в результате обрушения автомобильного моста погибли более 40 человек, правительство Италии намерено полностью пересмотреть всю систему концессионных соглашений, заключенных в прошлом, сообщил в понедельник министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли.

В полдень 14 августа в Генуе произошло обрушение одного из основных пилонов и большого пролета так называемого "моста Моранди" на автостраде А10. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека. По информации городских властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи моста.

"Наше правительство сделает все, чтобы полностью пересмотреть систему концессий и договорных обязательств, в каждом отдельном случае оценивая, лучше ли обеспечивать государственные интересы посредством национализации или перезаключения контрактов, которые должны в меньшей степени отражать интересы концессионеров", — подчеркнул Тонинелли, выступая в национальном парламенте.

"Необходимо опрокинуть эту систему, начав с настоящей гласности в отношении договоров, которые до сих пор обогащали лишь частный бизнес", — указал глава итальянского минтранса. По его словам, компании, занимающиеся управлением и содержанием платных автодорог страны, прежде всего, Autostrade per l'Italia, в 2016 году получили доходы в размере почти 7 миллиардов евро, в том числе, 5,7 миллиарда за оплату проезда по автодорогам. Государству же из этих средств был передан лишь 841 миллион евро. Кроме того, по данным минтранса, инвестиции этих компаний сократились на 20%, а на содержание инфраструктурных объектов было потрачено только 646 миллионов евро.

В этой связи Тонинелли подчеркнул, что процесс приватизации в Италии проходил без подлинной конкуренции, и "монополия из государственных рук была передана в частные руки, без создания эффективной надзорной службы".

Министр отметил, что в сложившейся ситуации национальным властям необходимо не преодолевать последствия частых чрезвычайных ситуаций, а выстроить действенную систему мероприятий по предотвращению подобных происшествий. "Первым крупномасштабным проектом, в котором нуждается страна, является внушительный и структурированный план регулярного и чрезвычайного содержания и обслуживания нашей территории и существующих на ней объектов инфраструктуры", — сказал Тонинелли.

Министр подчеркнул также, что после трагедии в Генуе немедленно начался ускоренный мониторинг состояния всех крупных инфраструктурных объектов, в том числе, дорог, автострад и плотин.

Уже на следующий день после трагедии министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил всю полноту ответственности за нее на компанию Autostrade per l'Italia. 17 августа Тонинелли сообщил, что минтранс начал официальную процедуру расторжения концессионного соглашения с этой компанией.