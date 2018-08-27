В Афганистане попавшие в засаду военные отразили атаку боевиков

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сотрудники афганских сил безопасности, попавшие в засаду в провинции Фарьяб, успешно отразили атаку боевиков и добрались до места назначения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство обороны Афганистана.

"Министерство обороны Афганистана подтвердило факт нападения боевиков на армейский конвой в провинции Фарьяб и заявило, что атака была отражена и конвой добрался до места назначения в Кайсарский район", — сообщается в микроблоге телеканала в Twitter

Ранее сообщалось, что группа из 350 сотрудников афганских сил безопасности попала в засаду, направляясь в город Меймене, являющийся центром провинции Фарьяб.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России