В Британии опечатали квартиру, где может находиться опасное вещество

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британская полиция опечатала квартиру в городе Бат на юго-западе страны, где был обнаружен мертвый мужчина 20-и лет и предположительно может находиться опасное для здоровья вещество, сообщает газета Daily Mail.

Как сообщается, меры были приняты в качестве предосторожности после того, как полицейские, прибывшие в квартиру, почувствовали себя "нехорошо". Кроме того, полиция перекрыла дорогу к месту происшествия для обеспечения безопасности работы пожарных.

"Мы считаем, в квартире может быть химическое вещество, и для широкой общественности нет риска от этого изолированного инцидента", — заявил представитель полиции округа Эйвон и Сомерсет.

По данным издания, смерть мужчины рассматривается как "необъясненная", но не подозрительная.