В Amnesty International призвали ввести запрет на "роботов-убийц"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International призвала международное сообщество внести запрет на использование "роботов-убийц" в международное законодательство, сообщается в заявлении на сайте правозащитников.

Соответствующее заявление группа сделала в понедельник, в связи с началом переговоров в Женеве правительственных экспертов под эгидой ООН по смертоносным автономным системам вооружениям.

"Роботы-убийцы больше не являются предметом научной фантастики. Технологический прогресс в вооружениях, от дронов с искусственным интеллектом до автономного оружия, которое может выбирать свою цель, сильно опережает международное законодательство", — заявил исследователь искусственного интеллекта и эксперт организации Абдул Рахим.

Правозащитники подчеркнули, что гарантии исполнения международного права существуют только в случае, если "цель" идентифицируется и выбирается человеком.

"Запрет на полностью автономные системы вооружений может предотвратить некоторые из действительно апокалиптических сценариев, например, гонку высокотехнологичных вооружений между сверхдержавами, которая может привести к широкому распространению автономных вооружений. Мы призываем страны, которые присутствуют в Женеве на этой неделе, срочно действовать", — заявил эксперт.

В организации отметили, что хотя большинство участников переговоров в апреле 2018 года высказались за сохранение контроля человека над вооружениями, некоторые из стран препятствуют созданию законодательства, которое запрещало бы создание автономных систем. В частности, речь идет о государствах, которые, по словам правозащитников, уже разрабатывают автономные вооружения, таких как Франция, Израиль, Россия, Южная Корея, США и Великобритания.

Переговоры правительственных экспертов по смертоносным автономным системам вооружений под эгидой ООН проходят в Женеве с 27 по 31 августа. Ожидается, что экспертная группа рассмотрит варианты решений гуманитарных проблем и других вопросов безопасности, которые могут возникать в связи с новыми технологиями в области вооружений.