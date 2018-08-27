В Бельгии разыскивают четырех человек после убийства полицейского

БРЮССЕЛЬ, 27 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Полиция в Бельгии ведет розыск двух подозреваемых и двух свидетелей убийства полицейского в Спа, сообщили в понедельник РИА Новости в администрации города.

Офицер дорожной полиции 38-летний Амори Делре был застрелен в ночь на воскресенье в Спа в тот момент, когда он остановил такси для проверки документов у находившихся в нем пассажиров. В воскресенье полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве стража порядка – тяжело раненного 30-летнего гражданина Нидерландов. В момент преступления в автомобиле находились двое его соотечественников и еще два других пассажира, также иностранцы. Они ехали в такси еще до того, как его водитель по дороге подсадил троих других пассажиров, один из которых смертельно ранил полицейского. Следователи уже провели первичный допрос таксиста в качестве свидетеля, а также задержанного подозреваемого.

"Полиция ведет розыск двух подозреваемых и двух свидетелей, а также орудия убийства", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье на месте преступления побывали король бельгийцев Филипп и министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон.