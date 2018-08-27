Ярошенко рассказал, что страдает от того, что ничем не может помочь семье

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, рассказал после встречи с женой и дочкой, что его разрывает от того, что он ничем не может помочь своей семье.

Ярошенко 24 августа впервые за семь лет встретился со своей семьей.

"Больше всего мне жаль Вику, так как она тянет на своих плечах все трудности. Как же мне жаль, что я не могу быть рядом с Катей, не могу подсказать ей где-то и дать совет, если у нее возникают какие-либо трудности. Вообще участвовать в ее жизни. Я просто разрываюсь от того, что ничем не могу помочь своим девочкам", — сказал Ярошенко в интервью газете "Известия".

Он также рассказал, что администрация тюрьмы хорошо отнеслась к приезду его семьи, отметив, что встреча прошла отлично.

"Эти пять с половиной часов пролетели как одна секунда. Вроде мои девочки только пришли, а уже нужно расставаться. Этот момент был очень болезненным для меня", — добавил Ярошенко.

Он также отметил в интервью, что будет добиваться рассмотрения дела в ООН.

"Нужно обращаться в Совет Безопасности ООН, чтобы там провели расследование факта моего похищения, пыток, фабрикации и фальсификации дела, незаконного осуждения, заточения и дискриминации. А также неоказания мне на протяжении длительного времени медицинской помощи", — заявил Ярошенко газете.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.