Израиль откроет в понедельник КПП на границе с Газой, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что контрольно-пропускной пункт "Эрез" на границе с сектором Газа, который используется для прохода людей, откроют в понедельник, сообщает газета Haaretz.

В воскресенье 19 августа сообщалось, что КПП закрыли после палестинских беспорядков. По словам представителя палестинского министерства по гражданским делам Мухаммеда аль-Макадмы, КПП был закрыт "без объяснения причин". Исключения могли быть сделаны для гуманитарных случаев и визитов международных делегаций.

Как пишет издание, Либерман заявил, что КПП откроют в понедельник "в связи со спокойствием, сохранявшимся в течение последней недели, и значительным сокращением числа событий, связанных с безопасностью".

"Эрез" — один из двух переходов на границе Израиля с сектором Газа. Второй, "Керем-Шалом", предназначен для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов. Его работа была восстановлена ранее в августе после продолжительного перерыва в ответ на отсутствие в течение нескольких дней палестинских атак.