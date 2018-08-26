Трамп многое выиграет, отказавшись от жесткой риторики, заявил Лукашенко

МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американский президент Дональд Трамп многое выиграет для США, если откажется от жесткой риторики и "своего поведения".

"Я думаю, если Дональд (Трамп) отойдет сейчас от этой жесткой риторики и своего поведения, он очень многое выиграет для Соединенных Штатов Америки", — заявил белорусский лидер в интервью телеканалу " Беларусь 1 ", показанному в воскресенье.

Лукашенко признался, что поддерживает Трампа "не во всем". "Тем более, может, я чего-то недопонимаю. Естественно, некоторые вопросы скрыты от всех нас, и от меня в том числе. Но воевать со всем миром, в том числе в торговле и прочее… Наверное, это не совсем правильно. Но, я еще раз подчеркиваю, не все мы, наверное, знаем, что там … происходит", — заявил глава белорусского государства.

Как отметил Лукашенко, тематика взаимоотношений с США и происходящих в этой стране процессов поднималась во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 22 августа в Сочи. Он также признался, что был инициатором этого вопроса.

"Я очень, можно так сказать, тщательно расспрашивал своего коллегу о том, что происходит с их точки зрения — России — в Соединенных Штатах Америки. Тем более я не скрывал и не скрываю, что я ведь очень сильно болел за Дональда Трампа. И публично несколько раз высказывался о ходе предвыборной кампании в США в пользу фактически Дональда Трампа", — отметил белорусский лидер.

По его мнению, Трамп "действительно проамериканский" для большинства общества, "но кого-то в элите не устраивает". "И, к сожалению, там общество расколото на две части. Поскольку и демократы, и республиканцы примерно наполовину раскололи общество США", — добавил Лукашенко.