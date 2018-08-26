В Харьковской области потушили крупный пожар на незаконной свалке

КИЕВ, 26 авг – РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на несанкционированной свалке в Харьковской области, никто не пострадал, сообщает госслужба Украины по ЧС.

Ранее госслужба по ЧС сообщила, что в воскресенье днем несанкционированная свалка загорелась близ города Балаклея Харьковской области, площадь пожара достигла 1,5 гектара, к тушению огня привлекли вертолет, поскольку огонь захватил часть лесополосы и угрожал распространиться на расположенную рядом законную городскую свалку Балаклеи.

"В 16.53 возгорание локализовано, а в 20.20 — ликвидировано. Пострадавших нет", — говорится в сообщении на сайте госслужбы.

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