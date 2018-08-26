В Бельгии застрелили полицейского

БРЮССЕЛЬ, 26 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Офицер дорожной полиции застрелен в ночь на воскресенье в бельгийском городе Спа при проверке документов у водителя легкового автомобиля.
Согласно сообщениям местных СМИ, инцидент произошел около двух часов ночи. Выстрелы в офицера полиции были произведены из автомобиля, который он его напарник остановили для проверки документов на одной из центральных улиц города. В транспортном средстве, помимо водителя, находились еще два пассажира. Расстреляв полицейского, преступники скрылись. Напарник смертельно раненного офицера вызвал вертолет для его доставки в госпиталь, однако спасти полицейского не удалось.
Полиция ведется розыск преступников. О том, в транспортном средстве какой марки и с какими номерами они находились, не сообщается.
Соболезнования семье и родным 38-летнего погибшего полицейского выразил в Twitter глава МВД Бельгии.
Drame à Spa. Toutes mes pensées vont aux proches du policier. Tous ses collègues de la police locale peuvent compter sur mon soutien.— Jan Jambon (@JanJambon) 26 августа 2018 г.