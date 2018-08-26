В Бельгии застрелили полицейского

БРЮССЕЛЬ, 26 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Офицер дорожной полиции застрелен в ночь на воскресенье в бельгийском городе Спа при проверке документов у водителя легкового автомобиля.

"Да, мы подтверждаем сообщения СМИ, но не даем комментариев", — сказали РИА Новости в городском секретариате.

Согласно сообщениям местных СМИ, инцидент произошел около двух часов ночи. Выстрелы в офицера полиции были произведены из автомобиля, который он его напарник остановили для проверки документов на одной из центральных улиц города. В транспортном средстве, помимо водителя, находились еще два пассажира. Расстреляв полицейского, преступники скрылись. Напарник смертельно раненного офицера вызвал вертолет для его доставки в госпиталь, однако спасти полицейского не удалось.

Полиция ведется розыск преступников. О том, в транспортном средстве какой марки и с какими номерами они находились, не сообщается.

Соболезнования семье и родным 38-летнего погибшего полицейского выразил в Twitter глава МВД Бельгии.