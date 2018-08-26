Немецкие СМИ рассказали, как Россия избавляется от диктата доллара

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российское правительство стремится избавиться от долларового диктата, активно закупая золото и продавая американские гособлигации, пишет Die Welt.
Издание указывает, что за последнее десятилетие Москва систематически наращивала свои запасы благородного металла, с 457 тонн в 2008 году до 1944 тонн к июлю 2018 года. Таким образом, Россия по этим показателям опередила даже Китай и стала пятой страной в мире по золотым запасам, отмечает Die Welt.
При этом ради выполнения своего стратегического плана российское руководство готово пойти даже на определенные экономические риски, связанные с падением цен на золото, которое только в этом году подешевело на 9%, указывает газета.
Ранее издание Bloomberg отметило, что в июле Россия закупила чуть более 26 тонн золота. Таким образом, общий объем запасов страны составил 2170 тонн, а его стоимость оценивается в 77,4 миллиардов долларов. Более масштабную закупку золота Центробанк проводил только в ноябре прошлого года.