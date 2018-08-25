В Китае еще одного водителя сервиса такси Didi подозревают в убийстве

ПЕКИН, 25 авг — РМА Новости. Еще один водитель крупнейшего в Китае онлайн — сервиса такси Didi подозревается в убийстве и изнасиловании 20-летней пассажирки спустя несколько месяцев после аналогичного убийства, совершенного другим таксистом.
Обеспокоенные друзья девушки обратились в сервис такси с требованием связаться с водителем, однако их попросили подождать минимум один час. После проведенной проверки представители службы такси заявили, что им удалось связаться с водителем, который сообщил, что девушка в автомобиль не садилась и отменила заказ. Контактные данные водителя служба такси отказалась предоставить, сославшись на правило о неразглашении персональных данных.
Родители и друзья девушки обратились с заявлением в полицию, которая немедленно взялась за поиски пропавшей. Однако поиски не увенчались успехом, пока к рассвету полиции не удалось задержать 27-летнего подозреваемого, который признался в изнасиловании и убийстве девушки и показал место, куда бросил ее тело.
Тем временем власти провинции Чжэцзян потребовали от Didi немедленно прекратить услуги "попутного автомобиля" и устранить угрозы возникновения подобных инцидентов.
За последние несколько месяцев это уже второе убийство девушки водителем такси Didi. В начале мая в провинции Шаньдун 21-летняя стюардесса авиакомпании Lucky Air была убита водителем такси Didi, когда возвращалась из аэропорта после завершения смены. На ее теле было более 20 ножевых ран, по данным следствия, девушка подверглась сексуальному насилию. Спустя несколько дней полиция нашла тело подозреваемого в городском канале. Что стало причиной его смерти, не уточнялось.
Повторный инцидент вновь вызвал шквал критики со стороны общественности в отношении Didi, которая призывает наказать компанию за очередное убийство водителем сервиса.