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В Китае еще одного водителя сервиса такси Didi подозревают в убийстве

(обновлено: 17:53 25.08.2018)
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© AP Photo / Andy WongАвтомобили такси в центре Пекина. Архивное фотоАвтомобили такси в центре Пекина. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong

ПЕКИН, 25 авг — РМА Новости. Еще один водитель крупнейшего в Китае онлайн — сервиса такси Didi подозревается в убийстве и изнасиловании 20-летней пассажирки спустя несколько месяцев после аналогичного убийства, совершенного другим таксистом.

Полиция в Китае. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В КНР полиция нашла тело таксиста, заподозренного в убийстве пассажирки
По данным местной полиции, резонансное убийство произошло в пятницу в городе Юэцин в провинции Чжэцзян. Около 14.00 по местному времени (19.00 мск) 20-летняя девушка по фамилии Чжао воспользовалась услугой "попутный автомобиль" онлайн-сервиса такси Didi. Спустя некоторое время напуганная девушка отправила сообщение подруге, что водитель едет по пустынной горной дороге, где нет ни одного автомобиля, и отправила свое месторасположение. Спустя еще пять она уже отправила сообщение "спасите" и больше не выходила на связь.

Обеспокоенные друзья девушки обратились в сервис такси с требованием связаться с водителем, однако их попросили подождать минимум один час. После проведенной проверки представители службы такси заявили, что им удалось связаться с водителем, который сообщил, что девушка в автомобиль не садилась и отменила заказ. Контактные данные водителя служба такси отказалась предоставить, сославшись на правило о неразглашении персональных данных.

Родители и друзья девушки обратились с заявлением в полицию, которая немедленно взялась за поиски пропавшей. Однако поиски не увенчались успехом, пока к рассвету полиции не удалось задержать 27-летнего подозреваемого, который признался в изнасиловании и убийстве девушки и показал место, куда бросил ее тело.

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© AP Photo / ABC-15.com
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После происшествия Didi принесла свои извинения семье жертвы и всей общественности, еще раз извинившись за то, что должным образом не разобралась в жалобе, которую днем ранее подала на этого же водителя другая пассажирка.

Тем временем власти провинции Чжэцзян потребовали от Didi немедленно прекратить услуги "попутного автомобиля" и устранить угрозы возникновения подобных инцидентов.

За последние несколько месяцев это уже второе убийство девушки водителем такси Didi. В начале мая в провинции Шаньдун 21-летняя стюардесса авиакомпании Lucky Air была убита водителем такси Didi, когда возвращалась из аэропорта после завершения смены. На ее теле было более 20 ножевых ран, по данным следствия, девушка подверглась сексуальному насилию. Спустя несколько дней полиция нашла тело подозреваемого в городском канале. Что стало причиной его смерти, не уточнялось.

Повторный инцидент вновь вызвал шквал критики со стороны общественности в отношении Didi, которая призывает наказать компанию за очередное убийство водителем сервиса.

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