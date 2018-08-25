В Одесской области подожгли виноградники французского винодела

КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Французский винодел Кристоф Лакарен заявил, что неизвестные в Одесской области подожгли его виноградники, сгорело 20 гектаров.

"Вчера поздним вечером – криминальный поджог моих виноградников, уже 20 гектаров сгорело", — написал Лакарен на своей странице в соцсети Facebook.

В своем посте он вспомнил о встрече с президентом Украины Петром Порошенко на бизнес-форуме в Киеве 4 июля. "…После бизнес-форума я говорил с Вами (Порошенко) о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и уверили меня, что проблема будет рассмотрена", — написал Лакарен.

Француз Кристоф де Лакарен более десяти лет проживает в поселке Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области, где культивирует производство вина ручным способом.

Интернет-изданию "Экономическая правда" Лакарен сообщил, что на Украине на него давят. В частности, в ноябре 2016 года неизвестные на бульдозере уничтожили часть виноградников француза. Винодел считает, что неизвестные бизнесмены хотят застроить земли под виноградниками. По его словам, земля находится в аренде с 2007 года на 15 лет.