Эксперт объяснил, почему Порошенко начал военный парад гимном националистов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Решение президента Украины Петра Порошенко начать военный парад гимном националистов свидетельствует о его стремлении позиционировать себя как сторонника правых сил. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью RT.

Он отметил, что украинский лидер идет на подобные шаги, стараясь получить новых сторонников и сохранить власть.

"Он заявлял о намерении ввести в ВСУ бандеровское приветствие "Слава Украине!", причем собирался применить его на этом же параде. То есть это все звенья одной и той же цепи", — отметил эксперт.

При этом Ищенко выразил сомнение в способности Порошенко сосредоточить вокруг себя правые силы и завоевать их поддержку. Политолог отметил, что среди украинских националистов президент пользуется такой же низкой популярность, как и у других граждан страны.

Ранее Порошенко открыл военный парад в честь Дня независимости в Киеве отрывком из "Марша украинских националистов". Он процитировал четыре строки из песни, текст которой был утвержден "Организацией украинских националистов"* в 1932 году в качестве гимна ОУН*.

*Организация запрещена в России