Международная федерация журналистов призвала освободить Вышинского

БРЮССЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут решительно осудил длительное содержание под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, призвав незамедлительно освободить его.

В пятницу, 24 августа, исполняется 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских работников РФ, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В МИД РФ охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

"Любое обвиняемое лицо имеет право на справедливый процесс в разумные сроки в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека. Именно по этой причине мы решительно осуждаем длительное содержание под стражей Кирилла Вышинского и всех других задержанных журналистов и призываем к их немедленному освобождению", — заявил в пятницу РИА Новости Лерут.

По его словам, IFJ "осуждает задержание российских журналистов на Украине, так же, как и украинских журналистов в России — по обвинению в шпионаже или другим обвинениям, считая это нарушением свободы прессы, если эти обвинения не подтверждены четкими доказательствами". При этом Лерут не привел примеров задержания украинских журналистов в РФ.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.