КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. США рассчитывают, что Сербия и Косово найдут взаимовыгодное решение территориального спора, Вашингтон его поддержит, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на брифинге в Киеве в пятницу.

"Мы не будем мешать решению, и я не думаю, что кто-то в Европе будет мешать, если две стороны решат и найдут удовлетворяющее обе стороны решение. В тех дискуссиях, которые у них есть, мы готовы близко или издалека помогать, но не думаю, что мы решим этот вопрос, и мы не собираемся его решать — они должны его сами решать. Если Косово и Сербия достигнут договорённостей, которые удовлетворят обе стороны — мы их поддержим", — сказал Болтон.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.