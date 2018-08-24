Арест Вышинского углубляет кризис на Украине, заявил сербский эксперт

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Арест на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого Киевом в госизмене, лишь усугубляет системный кризис в этой стране и вызван намерением подавить российские СМИ, считает гендиректор аналитического Центра геостратегических исследований в Белграде Драгана Трифкович.

В пятницу, 24 августа, исполняется 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских работников РФ, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В МИД РФ охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

"Украина в течение многих лет находится в глубоком системном кризисе, и такие случаи лишь углубляют кризис и посылают очень плохую картинку миру. Я думаю, что международное сообщество должно более серьезно относиться к вопросу прав человека на Украине. Непозволительно, что они закрывают глаза на такие случаи”, — сказала Трифкович РИА Новости.

По ее словам, тяжело оценить, когда Вышинского могут отпустить на свободу, потому что "Украина не придерживается международных правил и норм, когда дело касается свободы СМИ и права журналистов выполнять свою работу свободно". Она добавила, что можно лишь надеется, что международное сообщество займет более четкую позицию по этому вопросу и будет требовать от Украины уважения прав человека.

Как отметила Трифкович, задержание Вышинского, "вероятно, связано с целью подавить российские СМИ".

"Мне кажется, что Украина с ее антироссийской политикой и, не слишком грубо сказать, истерией пытается отвлечь внимание от собственных проблем", — пояснила она. Собеседник агентства заявила, что случай с Вышинским замалчивается в западных СМИ, также как и многие другие случаи нарушения прав человека.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, и провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в украинской столице по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене был задержан Вышинский. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.