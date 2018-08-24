Украинский телеканал предрек стране вымирание

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Через 200 лет украинцы могут вымереть как нация, а будущее Украины довольно призрачно, говорится в сюжете новостной программы ТСН на телеканале 1+1.

Около четверти века назад число украинцев составляло 52 миллиона человек, и с того времени население страны непрерывно сокращается, говорится в посвященном теме спецпроекте. Отмечается, что в 2000 году на Украине жили 49 миллионов человек, а в 2010 году — уже около 46. А на данный момент, по официальным данным, население Украины составляет 42 миллиона человек.

Телеканал отмечает, что какие-либо перспективы роста населения остаются смутными, при этом очевидно лишь одно: прогнозы международных организаций о том, какими темпами будут вымирать украинцы. По данным социологов, быстрее всего сокращается население Черниговской области, и через 50 лет там уже никого не останется.

В 2018 году Украина вошла в пятерку стран с самым большим сокращением населения, указывается в передаче. Так, до 2050 года население в стране сократится до 36,4 миллионов, а еще через полвека — останется уже 28,2 миллиона человек. И становится понятно, что будет через 200 лет — украинцы просто исчезнут как нация.

Авторы спецпроекта указывают, что рецепт спасения нации и прост, и сложен одновременно: власти страны должны честно стремиться к улучшению дел в стране, а пока что, по мнению журналистов, каждая власть на Украине думает лишь о выборах. И такими темпами, заключают авторы проекта, через 40 электоральных циклов на Украине просто не останется ни одного избирателя.

Согласно официальным данным, с 1993 по 2017 год население Украины сократилось с 52,2 до 42,2 миллиона человек, причем эти цифры учитывают возвращение Крыма в состав России (с фактически отпавшими самопровозглашенными республиками Донбасса ясности нет). Статистика утверждает, что число жителей Украины сокращается на миллион человек за пять-шесть лет. При этом в стране сложилось плохое соотношение смертности и рождаемости: на 100 умерших — 61 родившийся.