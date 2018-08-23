Литва не будет обжаловать решение ЕСПЧ по делу о секретной тюрьме ЦРУ

ВИЛЬНЮС, 23 авг — РИА Новости. Правительство Литвы не будет обжаловать решение Европейского суда по правам человека по делу заключенного Абу Зубайды, который заявил о том, что балтийская республика предоставила ЦРУ свою территорию для размещения секретной тюрьмы, сообщила в четверг пресс-служба представителя правительства Литвы в ЕСПЧ.

В конце мая ЕСПЧ по делу Зубайды против Литвы постановил, что балтийская республика нарушила положения конвенции по правам и основным свободам человека. Суд постановил также, что Литва должна выплатить 130 тысяч евро Абу Зубайде. Данное решение окончательно вступит в силу 31 августа этого года.

"Принято решение не обращаться в Большую коллегию по делу Абу Зубайды против Литвы. Такое решение стало результатом ряда факторов, из-за которых обращение не достигло бы цели, а возможно еще и подорвало бы репутацию Литвы в международном пространстве", — говорится в сообщении представителя правительства Литвы в ЕСПЧ.

Отмечается также, что после вступления в силу решения ЕСПЧ (31 августа) власти Литвы примут необходимые меры, чтобы в установленные сроки выполнить решение, включая выплату денежной компенсации, присужденной заявителю.

В августе 2009 года американский телеканал ABC сообщил, что литовские чиновники в 2004–2006 годах предоставили ЦРУ здание недалеко от Вильнюса для содержания до восьми пленных членов "Аль-Каиды"*. Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне провел расследование и пришел к выводу, что в Литве были созданы условия для существования секретной тюрьмы ЦРУ, а в 2005 и 2006 годах в стране приземлялись самолеты ЦРУ, которые не досматривались таможней.

Однако вопрос о том, ввозились ли в страну заключенные, так и остался открытым, в частности из-за отказа США предоставить какую-либо информацию по этому поводу. В июне 2016 года Литва выступила в ЕСПЧ с заявлением о том, что секретной тюрьмы ЦРУ, в которой содержались лица, подозреваемые в терроризме после терактов в США в сентябре 2001 года, на территории балтийской республики нет. Официальные лица Литвы утверждали, что под Вильнюсом была создана не тюрьма, а Центр поддержки разведки.

* Запрещенная в России террористическая организация.