Путин и Ниинисте неформально пообщаются во время морской прогулки

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё, помимо официальных переговоров, неформально пообщаются во время морской прогулки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Состоится разговор в узком составе двух президентов, состоятся переговоры в формате делегаций, президенты дадут пресс-конференцию. Кроме того, они также неформально пообщаются в ходе морской прогулки", — сказал Песков журналистам.

Путин и Ниинистё встретятся в Сочи 22 августа. Ранее сообщалось, что главы государств рассмотрят ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, а также обсудят ряд актуальных международных и региональных вопросов. Предыдущая встреча глав России и Финляндии состоялась 16 июля в Хельсинки.