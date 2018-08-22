В аэропорту Брюсселя обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

БРЮССЕЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Бомба времен Второй мировой войны обезврежена в ночь на среду на территории международного аэропорта Брюсселя, сообщила администрация воздушной гавани бельгийской столицы.

Как говорится в распространенном коммюнике, боеприпас был обнаружен в понедельник при проведении строительных работ в грузовой зоне аэропорта.

Бомба была без труда уничтожена армейским подразделением по обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств. На время проведения операции по уничтожению боеприпаса, который, по мнению саперов, непосредственной опасности не представлял, вокруг места его нахождения был установлен периметр безопасности радиусом 100 метров.