В Южной Корее девять человек погибли при пожаре на фабрике

Полиция и скорая помощь в Южной Корее

Полиция и скорая помощь в Южной Корее

ТОКИО, 21 авг — РИА Новости. Девять человек погибли, еще четыре получили травмы во время пожара на сборочной фабрике электроники в городе Инчхон в Южной Корее, передало информационное агентство Рёнхап.

Инчхон расположен к западу от Сеула, там находится главный международный аэропорт страны.

По данным агентства, погибшие — сотрудники фабрики, некоторые из которых скончались, выпрыгивая из окон с четвертого этажа до прибытия пожарных в надежде спастись.

В тушении пожара были задействованы десятки пожарных машин. Причины возгорания выясняются.