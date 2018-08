Актриса Азия Ардженто заплатила за молчание юноше, которого совратила

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Активистка движения против сексуальных домогательств "Me Too", итальянская актриса и режиссер Азия Ардженто сама оказалась замешана в инциденте с совращением несовершеннолетнего актера, которому заплатила 380 тысяч долларов за молчание, пишет газета New York Times со ссылкой на судебные документы.

Ардженто в октябре 2017 года одна из первых обвинила известного кинопродюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, положив начало волне аналогичных разоблачений в сфере шоу-бизнеса и политики.

Как сообщает издание, всего через несколько месяцев после обвинений в адрес Вайнштейна Ардженто договорилась выплатить 380 тысяч долларов, чтобы урегулировать претензии актера Джимми Беннета. Юноша утверждал, что был совращен актрисой в 2013 году в отеле в Калифорнии, когда ему было всего 17 лет (минимальный возраст согласия в Калифорнии — 18 лет). Самой Ардженто было на тот момент 37 лет.

Защита Беннета утверждает, что домогательства Ардженто травмировали юного актера, создав угрозу его психическому здоровью и помешав работе.

Обвинения и договор о выплате денежных средств изложены в документах, подписанных адвокатами Ардженто и Беннета. Неизвестный послал в газету их копии. Сообщается, что изданию подтвердили подлинность материалов.

Карьера целого ряда американских актеров и деятелей шоу-бизнеса оборвалась в 2017–2018 годах на фоне обвинений в домогательствах. Наиболее крупным стал скандал с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.