На Украине назвали возможные причины стрельбы в Харькове

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Полиция изучает несколько версий причин стрельбы возле здания горсовета в Харькове, одна из которых касается возможных психических отклонений у стрелка, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков, сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Ранее пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила, что возле здания горсовета в Харькове неизвестный устроил стрельбу, были ранены охранник, а также полицейский, который впоследствии скончался в больнице. Открывшего стрельбу мужчину застрелили полицейские на месте преступления. Возбуждены уголовные дела по статям "умышленное убийство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

По словам Геращенко, изучается несколько версий, одна из них — нападение могло быть спровоцировано "какими-то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи".

"Другая версия касается возможных психических отклонений, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. Взяты образцы для анализа на этот счет. Третья версия, — что нападение было совершено из хулиганских мотивов", — написал Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник.

Он добавил, что личность стрелявшего пока не установлена. "Ему на вид 30-35 лет. Спортивного телосложения. При нем было обнаружено два пистолета… Мотивы нападавшего пока не установлены", — сообщил Геращенко.