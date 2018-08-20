В Каталонии ликвидировали мужчину, пытавшегося напасть на полицейских

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полиция ликвидировала вооруженного ножом мужчину, который пытался напасть на сотрудников правоохранительных органов в городе Корнелья-де-Льобрегат, входящем в провинцию Барселона (автономное сообщество Каталония), сообщили в Twitter каталонские правоохранительные органы.

"Вооруженный ножом мужчина пришел сегодня утром в полицейский участок города Корнелья-де-Льобрегат с целью атаковать сотрудников полиции. Он был застрелен. Инцидент произошел чуть раньше 6 утра (07.00 мск)", — говорится в сообщении.

Как сообщает газета Periodico, нападавший был родом из Алжира. По данным источников, он выкрикивал исламистские лозунги.

Un hombre armado con arma blanca ha accedido esta mañana a la comisaría de Cornellà con el objetivo de atacar a los agentes. El agresor ha sido abatido. Los hechos han sucedido poco antes de las 6 de la mañana — Mossos (@mossos) 20 августа 2018 г.

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