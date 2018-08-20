Трамп сыграл в гольф с вернувшимся из России американским сенатором

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье сыграл партию в гольф с сенатором Рэндом Полом, который недавно возвратился из России, следует из сообщения Белого дома.

"Президент сыграл короткую партию в гольф с сенатором Рэндом Полом, которого президент любит и с которым с удовольствием проводит время", — говорится в сообщении.

В начале августа сенатор-республиканец Рэнд Пол передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от главы Белого дома. Он отметил, что в послании говорилось о важности взаимодействия двух стран в ряде сфер, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов. Сенатор возглавлял делегацию парламентариев США, посетивших РФ в этом месяце.

Две недели назад Трамп также играл в гольф с другим сенатором Линдси Грэмом, который стал одним из инициаторов нового закона с антироссийскими санкциями.