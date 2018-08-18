В Германии назвали условие начала переговоров о снятии санкций с России

БЕРЛИН, 18 авг — РИА Новости. Переговоры о снятии санкций с России могут начаться только после реализации минских соглашений по украинскому урегулированию, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью газете Welt am Sonntag.

"Если удастся реализовать минские соглашения, мы можем начать переговоры о снятии санкций. Но не раньше", — сказал Маас, отрывки из интервью публикует в субботу агентство dpa.

Он добавил, что целью Берлина остается стабилизация Украины. Маас указал, что "правительство ФРГ, вопреки некоторым голосам, в том числе из собственной партии (СДПГ — Социал-демократической партии Германии, членом которой является Маас – ред.)", продолжает выступать против признания статуса Крыма де-факто. Маас заявил, что "есть шанс для создания международной миротворческой миссии ООН" для Донбасса, переговоры об этом идут и с Москвой, и с Киевом.

В субботу, 18 августа, состоятся переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Ранее в кабмине ФРГ сообщили, что центральными темами рабочей встречи станут урегулирование в Сирии и на Украине, сотрудничество в сфере энергетики и вопросы двухсторонних отношений.