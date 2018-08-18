Досрочные выборы в горсовет Еревана пройдут 23 сентября

ЕРЕВАН, 18 авг — РИА Новости. Внеочередные выборы в совет старейшин (горсовет) Еревана состоятся 23 сентября, сообщил в субботу секретарь ЦИК Армена Смбатяна.

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о роспуске совета старейшин Еревана, поскольку он не смог избрать нового мэра столицы.

"Внеочередные выборы совета старейшин Еревана пройдут 23 сентября", — заявил он на заседании Центризбиркома, зачитывая постановление комиссии.

По его словам, партии должны представить документы для участия в выборы до 29 августа, окончательный срок регистрации — 3 сентября. "Предвыборная кампания начнется с 10 сентября", — отметил Смбатян.

В ходе заседания был также утвержден график основных мероприятий по организации и проведению голосования.

В соответствии с законом "О местном самоуправлении в городе Ереване", мэра столицы избирает совет старейшин, состоящий из 65 членов и формируемый по партийному принципу на основе общегородских выборов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получит более 50% мест, то кандидат, возглавляющий список этой партии, считается избранным мэром Еревана. Если кандидат не соответствует предъявляемым мэру требованиям, отказывается от поста градоначальника или ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, то мэр избирается тайным голосованием членов совета.

На пост градоначальника от возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" выдвинут комедийный актер Айк Марутян. Вторая по величине парламентская фракция "Царукян" предлагает кандидатуру депутата Наиры Зограбян.

Экс-мэр Еревана Тарон Маргарян, выдвинутый бывшей Республиканской партией Армении, заявил о сложении полномочий 9 июля. Ранее в армянской столице проходили акции протеста с требованием его отставки.