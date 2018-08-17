На границе Газы в стычках с израильскими войсками погибли двое палестинцев

Столкновения палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Столкновения палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 17 авг — РИА Новости. Двое палестинцев погибли, почти 300 ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Выступления продолжают четырехмесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

"Двое палестинцев погибли и 270 получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", — сказал аль-Кидра.

Всего в выступлениях "марша возвращения", которые идут с 30 марта и регулярно перерастают в стычки с израильтянами, погибли 170 палестинцев, в том числе 27 несовершеннолетних и три женщины, порядка 18 тысяч были ранены, свидетельствуют подсчеты Минздрава.

Израильские военные говорят, что в сегодняшних акциях протеста участвуют тысячи человек, которые пытаются повредить пограничные заграждения с помощью бутылок с зажигательной смесью и взрывных устройств. Протестующие несколько раз проникали на израильскую сторону, но практически сразу возвращались назад. Армия в ответ применяет спецсредства и огнестрельное оружие, сказано в сводке.

Пограничные беспорядки, прервавшие почти недельное затишье, могут осложнить согласование при посредничестве ООН и Египта долгосрочной мирной сделки, которая, по данным СМИ, предполагает ослабление блокады сектора Газа в обмен на полное прекращение палестинских атак.