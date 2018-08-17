Суд Лондона вновь заморозил активы братьев Ананьевых из-за нового иска

ЛОНДОН, 17 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона снова заморозил активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых в связи с рассмотрением иска от другой группы инвесторов, сообщил РИА Новости адвокат, представляющий интересы держателей долговых бумаг Промсвязьбанка.

Ранее в августе Высокий суд Лондона снял арест с активов братьев Ананьевых, включающих акции банка "Возрождение". Активы были заблокированы по иску группы инвесторов Промсвязьбанка, которые требуют возмещения средств, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся Ананьевыми компаний. Арест был снят после внесения Ананьевыми в качестве обеспечения всей суммы иска — 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро. Арест акций банка "Возрождение" является препятствием для закрытия анонсированной ВТБ сделки по его покупке.

"Да, активы "заморожены", так как другая группа инвесторов также обратилась с иском в суд", — сказал РИА Новости партнер юридической компании Lipman Karas, представляющей интересы инвесторов, Эндрю Форд.

Дмитрий Ананьев сейчас является основным владельцем банка "Возрождение", ранее он вместе с братом Алексеем контролировал Промсвязьбанк. После объявления о санации последнего контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу. ЦБ РФ указал тогда, что владельцы санируемых банков не могут контролировать другие банки. Глава ВТБ Андрей Костин ранее указывал, что переговоры по сделке ведутся не с Ананьевым — все свои права по продаже банка он передал фонду Bonum Capital.

Во вторник, 14 августа, ВТБ сообщил, что достиг договоренностей с Bonum Capital о приобретении банка "Возрождение". Контролируемый государством банк намерен приобрести не менее 75% акций, сделку планируется закрыть в сентябре. При этом в ВТБ уточнили, что сделка по покупке "Возрождения" произойдет только в том случае, если все акции будут освобождены от обременений.

На акции банка наложен арест и в российской юрисдикции — арбитражный суд Москвы в январе по заявлению Промсвязьбанка наложил арест на 36,31% акций банка "Возрождение". В этом процессе ПСБ требует признать недействительными сделки с ценными бумагами, заключенные за день до начала его санации, и вернуть ему 32 миллиарда рублей и 505 миллионов долларов. Иск подан к нидерландской Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк, и еще к девяти иностранным компаниям. Рассмотрение иска по существу назначено 25 сентября.